تراجع صادرات العراق النفطية للمصافي الصينية المستقلة

2022/11/09 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، عن تراجع أكثر من النصف في صادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر تشرين الاول الماضي 2022.

واظهرت الادارة في احصائية لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "صادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة انخفضت في تشرين الاول بنسبة 50.6% لتصل الى 685 مليون طن متري او ما يعادل ( 5 ملايين برميل) مقارنة بشهر ايلول 2022 الذي بلغ 1.388 الف طن متري او ما يعادل (10.132 ملايين برميل)، الا انه ارتفع بنسبة 28.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 532 الف طن او ما يعادل ( 3.883 ملايين برميل)".

واضافت ان " صادرات العراق للمصافي الصينية المستقلة خلال 10 أشهر وابتداء من شهر كانون لنهاية شهر تشرين الاول 2022 بلغت 9.233 آلاف طن متري او ما يعادل( 67.400 مليون برميل) مسجلة ارتفاعا عن نفس الفترة من العام 2021 والتي بلغت فيها الصادرات للمصافي الصينية المستقلة 7.158 آلاف طن متري او ما يعادل ( 8.453 ملايين برميل)".

واشارت الى ان "العراق احتل المرتبة السابعة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة بعد ان كان في المرتبة الخامسة في شهر ايلول الماضي"، مبينة ان "العراق جاء بعد كل من: ماليزيا وروسيا والسعودية والامارات وعمان والكويت".

ورغم انخفاض الاستيرادات للنفط الخام من قبل الشركات النفطية الصينية لشهر تشرين الاول الا ان مصادر نفطية صينية اشارت الى ان التدفقات الوافدة من الإمارات والسعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت من المرجح أن تزداد أكثر في الأشهر المقبلة مع تطلع شركة شنغ هونغ لبدء عملياتها.

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