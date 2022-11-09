النزاهة: استقدام محافظي بابل الاسبقين ومسوؤلين كبار

2022/11/09 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عددٍ من كبار المسؤولين في مُحافظة بابل سابقاً؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظائفهم.

وقالت الهيئة في بيان إن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظي بابل الأسبقين ورئيسي هيئة استثمار بابل الحالي والأسبق، ونائب رئيس هيئة الاستثمار الحالي، و(3) من مُديري بلديَّة الحلة الأسبقين، في قضيَّة منح عقارٍ يقع في مدينة الحلة – شارع (40) كفرصةٍ استثماريَّةٍ خلافاً لقانون الاستثمار".

وأضاف البيان ان "المحافظين الأسبقين منحا مُوافقاتٍ لاستثمار العقار كفرصةٍ حصريَّةٍ، لافتةً إلى استخدام صورة قيدٍ مُزوَّرةٍ؛ للحصول على الإجازة الاستثماريَّـة للعقار العائد لمُديريَّـة بلديَّة الحلة؛ بالرغم من وجود إشارات عدم تصرُّفٍ موضوعةٍ عليه صادرةٍ عن محكمة بداءة الحلة".

وتابعت ان "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام اثنين من أعضاء مجلس محافظة بابل السابق؛ على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ من قبل اللجنة المُؤلَّفة لتوزيع موجودات فندق بابل"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهمين (رئيس لجنة التوزيع وأحد الأعضاء) قاما بتوزيع موجودات الفندق، دون سندٍ قانونيٍّ".

وأشارت الهيئة الى ان "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمري الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

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