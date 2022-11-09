مصدر: توتال الفرنسية ترغب بمغادرة العراق وبيع حصتها البالغة 27 مليار دولار

2022/11/09 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاربعاء، بأن شركة توتال الفرنسية ترغب بالانسحاب من العراق.

وقال المصدر لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن شركة توتال انيرجيز الفرنسية تتفاوض على بيع حصة في صفقة مشاريعها الضخمة في ‫ العراق البالغة 27 مليار دولار لصالح قطر انيرجي".

وأضاف، أن "العملاق الفرنسي يجدد جهوده لإتمام الصفقة مع تشكيل حكومة جديدة في العراق".

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