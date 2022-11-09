وكالة الاستخبارات: إحباط عملية بيع طفلة من قبل والدها

2022/11/09 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، إحباط عملية بيع طفلة من قبل والدها.

وذكر بيان للوكالة أن “شخصاً تزوج من امراة ثانية ورزق بطفلة منها”، مشيرا إلى أن “الشخص أقدم على بيع الطفلة بالاتفاق مع شبكات الاتجار بالبـشر وبعلم زوجته الأولى”.

وأضاف أنه “تم إحباط العملية بجهود أبطال وإعادة الطفلة إلى احضان والدتها”.

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