بالفيديو.. إحباط عملية بيع طفلة من قبل والدها

2022/11/09 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - محلياتبثت قناة السومرية الفضائية، اعترافات أب حاول بيع ابنته بعد زواجه من امرأة ثانية على خلفية مشاكل عائلية بينه وبين زوجته الأولى.

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