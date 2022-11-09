تركيا.. حريق في شقة ينهي حياة تسعة سوريين بينهم ثمانية أطفال

2022/11/09 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي تسعة سوريين، بينهم ثمانية أطفال، حتفهم، ليل الثلاثاء، في مدينة بورصة في شمال غرب تركيا، بعد اندلاع حريق في شقتهم، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

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