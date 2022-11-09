2022/11/09 | 14:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الأربعاء، 9 تشرين...

ظهرت المقالة الاستخبارات تحبط عملية بيع طفلة من قبل والدها أولاً على المسلة.

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