2022/11/09 | 14:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، 9 تشرين الثاني، 2022، صدور أمري...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم مسؤولين سابقين في بابل أولاً على المسلة.

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