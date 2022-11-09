2022/11/09 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر امين بغداد وكالة، عمار موسى كاظم، الاربعاء، 4 اوامر ادارية تضمنت اعفاءات عدد من المسؤولين في الامانة.وبحسب وثائق حصل عليها /المركز الخبري الوطني/، فأن “امين بغداد قرر انهاء تكليف كلاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعفاءات بالجملة في المناصب العليا بأمانة بغداد (وثائق) المركز الخبري الوطني.

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