2022/11/09 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استحصال الموافقة على استحداث الدرجات الوظيفية للعلوميين.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “اللجنة المالية برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموافقة على استحداث الدرجات الوظيفية للعلوميين المركز الخبري الوطني.

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