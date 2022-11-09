السومرية تبث اعترافات أب أراد بيع طفلته

2022/11/09 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - محلياتبثت قناة السومرية الفضائية، اعترافات أب حاول بيع ابنته بعد زواجه من امرأة ثانية على خلفية مشاكل عائلية بينه وبين زوجته الأولى.

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