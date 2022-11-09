مقتل 15 من قوات موالية لإيران بغارة على الحدود السورية - العراقية

2022/11/09 | 14:46 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت غارة مصدرها "مجهول" ليل الثلاثاء - الأربعاء، مقاتلين موالين لإيران على الحدود السورية - العراقية، ما أدى إلى سقوط 15 قتيلاً كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "طيراناً مجهولاً" استهدف منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء "شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط" في ريف البوكمال في شرق دير الزور.



وأضاف أن القصف تسبب بسقوط "خسائر بشرية فادحة"، مشيراً إلى حصيلة تبلغ 15 قتيلاً ومرشحة للتزايد.



ولم يؤكد الجيش الأميركي وقوفه وراء هذه الغارة.

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كان المرصد السوري أشار في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى استهداف طائرة مروحية لـ"التحالف الدولي" برشقات رشاشها مواقع بالقرب من المطار القديم وجبل العمال المطل على أحياء مدينة دير الزور الذي تتمركز فيه قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، تزامناً مع سماع أصوات رشاشات ثقيلة من قاعدة "التحالف" في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور.

كما كان المرصد السوري رصد 5 استهدافات جوية من قبل طائرات التحالف على مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور خلال أغسطس (آب) الماضي تسببت بمقتل 11 من الميليشيات بالإضافة لإلحاق خسائر مادية بالمواقع المستهدفة.

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