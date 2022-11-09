تغريم 50 شركة مخالفة لقانون العمالة في ميسان

2022/11/09 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة العمل والتدريب المهني في

ميسان عن ضبط أكثر من 50 شركة تشغيل

مخالفة لضوابط العمل بينهما شركتين

بلغت أموال الغرامة التي فرضت عليهم

أكثر من مليارين.

وقال مدير الدائرة زيد البهادلي هناك

قانون

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