’متهم بالفساد’ يترشح لإدارة استثمار نينوى.. منح القصور الرئاسية للاستثمار السكني أم لمقاولة؟

2022/11/09 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

مع تفاقم الازمات في محافظة نينوى بعد تحريرها من الارهاب عام 2017، تستمر الاوضاع بالتنقل بين المراحل السيئة الى الاسوأ ومن معرقلات في دائرة حكومية الى أخرى، حيث تمارس الجهات المسؤولة ابرام الصفقات بحجة الاعمار لكسب الاموال دون التنفيذ، لتبقى حبرا على ورق، كما هو الحال في هيئة الاستثمار بمحافظة نينوى.

شبهات الفساد التي تشهدها المحافظة حول المشاريع الاستثمارية المتعلقة بأعمار المحافظة لم تعد شيئا مخفيا، بل هي اوضح من ضوء الشمس في العراق، وهو ما يتطلب وقفة جدية لإزاحة الفساد والفسادين الجاثمين على صدور اهالي نينوى لرؤية الاعمار الحقيقي ووضع نهاية المأساة الخدمية والعمرانية المستمرة منذ سنوات.

وفي الثامن من تشرين الثاني الجاري، طالب محافظ نينوى، نجم عبدالله الجبوري، الامانة العامة لمجلس الوزراء بتكليف معاون مدير هيئة الاستثمار بالمحافظة بتسيير الاعمال لحين اختيار المدير الجديد.

وبحسب وثيقة كتاب ارسله الجبوري بتاريخ 8 تشرين الثاني الجاري، طالب الجبوري بتكليف "مصعب عبدالله علي"، بادارة هيئة استثمار نينوى لحين تعيين رئيس للهيئة اعلاه علما بان الموما اليه يشغل حاليا منصب نائب رئيس الهيئة.

مصادر مسؤولة ومطلعة في المحافظة، تحدثت لـ (بغداد اليوم)، عن شبهات الفساد الموجهة الى "مصعب عبدالله"، الذي كان ولا يزال يدير منصب معاون هيئة الاستثمار في نينوى منذ فترة طويلة، فيما اشارت الى وجود استغراب كبير من مطالبة المحافظ بتكليفه بادارة الهيئة في وقت هو يعلم بما يوجد من جرائم مالية ومخالفات كبيرة قد ارتكبها هذا الشخص باستغلال منصبه الوظيفي للكسب والتلاعب بالصفقات الفاسدة وضياع الاموال المخصصة لأعمار المحافظة.

وقالت المصادر، إن "على الجهات الرقابة المتمثلة بهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى التحرك بجدية لوقف استنزاف اموال الاعمار في نينوى لتذهب بصفقات كبرى لجيوب الفاسدين دون رؤية اي مشاريع ذات فائدة للمحافظة وسكانها الذين يعانون من النقص الحاد بالخدمات منذ سنوات"، مؤكدة أن "معاون مدير الهيئة مصعب عبد الله عليه الكثير من شبهات الفساد التي تعد كفيلة بمحاسبته قضائيا واصدار اشد العقوبات بحقه".

واستذكرت المصادر المطلعة، ما تم ضبطه من قبل هيئة النزاهة الاتحادية خلال شهر آب 2022 من احالة الهيئة برئاسة "مصعب عبدالله" لمساحة كبيرة من القصور الرئاسية في نينوى الى الاستثمار كمجمعات سكنية، بمخالفة فادحة للقانون وتلاعب بالاوراق الرسمية.

وفي 7 آب الماضي، تحدثت وسائل إعلام عن شبهات فساد تشوب إحالة 111 دونما من أراضي منطقة القصور الرئاسية في الموصل إلى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية.

وذكرت تقارير صحفية، تابعتها (بغداد اليوم)، أن شبهات الفساد بدأت من دفع عمولات ورشاوى بقيمة 3 ملايين دولار لجهات متنفذة في نينوى من أجل إحالة المشروع بعيدا عن السياقات القانونية، في فترة كان يدير هيئة استثمار نينوى "مصعب عبد الله"، الذي يعتبر اليوم مرشحا للعودة الى ادارتها بتوصية من المحافظ نجم الجبوري.

واوضحت التقارير، أن طريقة إحالة المشروع من هيئة استثمار نينوى تشوبها هي الأخرى شبهات، حيث كانت مدة الإحالة 15 يوما بدلا الـ 30 يوما المعتمدة في إحالة المشاريع من قبل الجهات الحكومية، فضلا عن عدم إعلان المشروع في وسائل الإعلام أو في المواقع الرسمية للهيئة في نينوى والاكتفاء بنشرها في بعض الصحف المحلية، والتي بيعت جميع النسخ منها لصالح جهة قريبة من الشركة التي أحيل لها المشروع.

وبذات الوقت، كانت قد تحدثت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية، سها النجار، بمقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، عن صفقة الفساد ذاتها الحاصلة بالقصور الرئاسية، مشيرة الى أن إحالة المشروع مخالف للضوابط والقوانين.

وقالت النجار، خلال تصريحها إن "الهيئة الوطنية للاستثمار شكلت لجنة للتحقيق في الموضوع"، مبينة أن إحالة المشروع مخالف للقانون، والجهات التي أحالته لا تمتلك الصلاحيات لذلك الإجراء"، في اشارة الى "مصعب عبدالله" معاون رئيس الهيئة بوقت كان لا يوجد للهيئة مدير مكلف رسمياً.

وبعد الضجة التي احاطت بالمخالفة القانون لاستثمار جزء من القصور الرئاسية، تحركت هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ 28 آب الماضي (اي بعد 21 يوماً)، لتعلن عن أن "احدى فرقها الرقابية رصدت مخالفاتٍ في موضوع إعلان الفرصة الاستثمارية في هيئة استثمار نينوى الخاصة بإنشاء مجمعاتٍ سكنيةٍ"، منوهةً أن "المجمعات تم تشييدها على (6) قطع أراضٍ وبمساحةٍ إجماليةٍ بلغت (111) دونماً".

كل ذلك دفع، هيئة استثمار نينوى الى اصدارها بيانا رسميا، بررت فيه ما يحصل بقولها، إن " الأرض مدار البحث هي ليست من ضمن أراضي القصور الرئاسية وإنما مجاورة لها حيث من المعلوم أن منطقة القصور توجد من ضمن حدودها قيادة العمليات وهي تابعة إلى ديوان الرئاسة وهي خارج نطاق الاستثمار".

وأضافت استثمار نينوى، أن "قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لم يحدد مدة وطريقة الاعلان.



لذلك قامت هيئة استثمار نينوى أسوة بما قامت شقيقتها هيئة استثمار العاصمة بغداد في تحديد مدة وطريقة الاعلان وتم الإعلان بمدة 15 يوما من خلال نشره في الصحف والجرائد الرسمية وهي مدة كافية والدليل هو قيام شركات رصينة بالتقديم على هذه الفرصة الاستثمارية".

أن عملية الإحالة هي ليست نهائية أو قطعية حيث أن ملف جميع الشركات سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة، مبينة أن عملية إحالة المشاريع الاستثمارية تختلف عن إحالة مشاريع المقاولات ، إذ أن هناك الكثير من الإجراءات الفنية اللاحقة من ضمنها مصادقة المخططات وإجراءات المباشرة والتي تتم بإشراف هيئة استثمار نينوى (قسم النافذة الواحدة والقسم الفني والاقتصادي والقسم القانوني) وبموافقات الجهة المالكة للعقار ودائرة الإسكان للمصادقة على المخططات.

وفي 23 ايلول 2022، أعلن رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظة نينوى، محمد العاني، عن وجود معرقلات كبيرة امام حركة الاعمار في المحافظة.

وقال العاني خلال اجتماع عقد مع مجموعة من المقاولين في مقر لجنة إعمار الموصل بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري، إن "هناك عدد من المعوقات أثرت على سير إنجاز المشاريع، منها تلكؤ بعض الشركات في عملها".

وأوضح أن "نحو 55% من المشاريع تم إنجازها في عموم محافظة نينوى والموصل المركز، وأكثر من 30% من المشاريع لم تنجز حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "تم سحب المشاريع من الشركات المتلكئة، وسيتم استبدالها بشركات أخرى"

يأتي ذلك كله، بعد مرور خمسة أعوام على إعلان تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش ولا تزال مشاهد الدمار التي خلفتها معارك طرد التنظيم من المدينة قائمة من دون أن تكون هناك "إرادة حقيقية" لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت في وقت سابق أن كلفة الدمار الذي خلفه احتلال تنظيم داعش لأجزاء واسعة من العراق بلغت أكثر من 88 مليار دولار، كان نصيب الموصل منها كبيرا، بعد تدمير أكثر من 56 ألف منزل، وتسجيل أسماء 11 ألف مفقود.





وتقدر الحكومة العراقية أن الموصل تحتاج إلى ملياري دولار على الأقل كمساعدات لإعادة الإعمار الذي سيشمل إعادة فتح الشوارع وبناء المنازل المهدمة والمتضررة وأمورا أخرى.

وأصبحت المدينة القديمة، الغنية بتراث عمره ألف عام، ركاما، لا سيما حي محلة الميدان الشهير، الذي دمر بشكل كامل نتيجة تمركز المعارك حوله.

وتقدر مصادر حكومية أن أكثر من 80 في المئة من بناها التحتية وأبنيتها لا يزال مدمرا.

وفي صيف العام 2017، أقيمت احتفالات رسمية لمناسبة تحرير الموصل التي كانت تعتبر بمثابة "عاصمة" تنظيم داعش، لكن أهالي المدينة وجدوا أنفسهم بعد ذلك وسط ركام منازلهم ومحلاتهم.

ويشعر أهالي المدينة عموما بوجود إهمال حكومي لهم بسبب ما يرون أنه مركزية شديدة تؤخر وصول الأموال وصرف حصصهم من الموازنة وبالأخص، صرف التعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الحرب.

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