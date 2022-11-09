2022/11/09 | 15:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني: "الامن خط احمر" ومن يريد اختبار الحكومة بهذه المسألة سيواجه الفشل| اخبار الثالثة 2022/11/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني: "الامن خط احمر" ومن يريد اختبار الحكومة بهذه المسألة سيواجه الفشل| اخبار الثالثة 2022/11/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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