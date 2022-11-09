"أصعب التغييرات في تاريخها".. ميتا تعلن تسريح 11 ألف موظف

2022/11/09 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك أنها ستسرح أكثر من 11 ألف من الموظفين لديها في ما اعتبرته "أصعب التغييرات في تاريخها"، وفق ما قال رئيس المجموعة مارك زاكربرغ الأربعاء.

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