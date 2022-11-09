شاهد.. لاعب إيراني يُظهر تضامنه مع المحتجين الإيرانيين خلال بطولة دولية

2022/11/09 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الاتحاد الإيراني لكرة القدم للتعامل مع لاعب كرة القدم الشاطئية الذي احتج هذا الأسبوع خلال بطولة الإمارات الدولية لكرة القدم الشاطئية في دبي.حيث مثّل اللاعب سعيد بيرمون أنه يقص شعره، و كانت هذه خطوة تبعث بإشارة دعم للمحتجين في إيران بشأن حرية أكبر للنساء.

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