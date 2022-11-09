الأعرجي يؤكد أهمية دراسة مشروع قانون

2022/11/09 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على دراسة مشروع قانون "خدمة العلم" وفق رؤية الأمن القومي العراقي من مختلف الجوانب.

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