2022/11/09 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DxWtSfO15l0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يواجه حالة طارئة .. والقبض على تاجر عملة مزيفة في بغداد | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يواجه حالة طارئة .. والقبض على تاجر عملة مزيفة في بغداد | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).