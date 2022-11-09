القوات العراقية تعتقل إرهابياً بمحافظة نينوى

2022/11/09 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي العراقي عن قيام

عناصره باعتقال إرهابي في مدينة

الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن

بيان للحشد اليوم: إن قوة مشتركة من

اللواءين 33 و59 ضمن قيادة

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