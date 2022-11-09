2022/11/09 | 15:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كان دونالد ترامب الذي اقترب من إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام...

ظهرت المقالة ترامب يجاهد من اجل العودة الى رئاسة امريكا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يجاهد من اجل العودة الى رئاسة امريكا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يجاهد من اجل العودة الى رئاسة امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).