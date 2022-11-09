2022/11/09 | 15:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة الشرطة الاتحادية تنفي وجود 10 آلاف "فضائي" في صفوفها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/09 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة الشرطة الاتحادية تنفي وجود 10 آلاف "فضائي" في صفوفها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة الشرطة الاتحادية تنفي وجود 10 آلاف "فضائي" في صفوفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).