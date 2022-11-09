2022/11/09 | 15:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" تقرر تسريح 11 ألف موظف ومارك يعتذر لهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/09 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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