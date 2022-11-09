بالأغلبية المطلقة.. العراق يفوز بعضوية اللجنة التوجيهية لأتفاقية

2022/11/09 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، فوز العراق بعضوية اللجنة التوجيهية لأتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الذي عقد في سويسرا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهود وفد وزارة الموارد المائية المشارك في اجتماعات المؤتمر الدولي الرابع عشر COP 14 للدول الأطراف في أتفاقية رامسار للأراضي الرطبة والتي تعقد حاليا في جنيف /سويسرا برئاسة جواد كاظم بدر مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، حقق العراق فوزا بعضوية اللجنة التوجيهية لأتفاقية رامسار للأراضي الرطبة بعد حصوله على أصوات كافة اعضاء دول غرب ووسط آسيا لتمثيلهم في تلك اللجنة".

وأضافت أنه "بعد هذا الإنجاز المهم يصبح للعراق الحق في التصويت على كافة القرارات والمبادرات التي تصدر من السكرتارية العليا للاتفاقية، وستتمكن الوزارة من التقليل من المخاطر التي يمر بها البلد حاليا في ظل ظروف الجفاف والشحة المائية وبالتنسيق والتعاون مع بقية الدول ذات العلاقة والدول الموقعة على الأتفاقية".

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