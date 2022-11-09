ممثل السيستاني مهاجماً احتجاجات ايران: حفنة من الأراذل والأوباش

2022/11/09 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعات

قال رجل الدين السيد " جواد الشهرستاني "ممثل المرجع الديني آية الله السيد "علي السيستاني" في ايران، إن اعمال الشغب في ايران ليست شعبية ومن قام بها هم حفنة من الاراذل والاوباش لا يعرف من اين جاؤوا ومن هو العدو الذي يعملون لصالحه.

واشار الشهرستاني خلال استقباله صباح اليوم الاربعاء، مدير الحوزات العلمية للأخوات والوفد المرافق له، الى "دور وسائل اعلام العدو في اثارة الشبهات بين الجيل الصاعد، وأكد أن هذه الوسائل تعمل ليل نهار لتدبير المؤامرات، وعلى الجميع بذل الجهود لمواجهة هذه المؤامرات التي تستهدف الاسلام والثورة الاسلامية".

وتشهد إيران موجة احتجاجات من بين الأوسع منذ الثورة الإسلامية عام 1979 تفجرت إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر عقب توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

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