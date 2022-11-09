ميتا تقرر تسريح 11 ألف موظف.. وزوكربيرغ يعتذر لهم

2022/11/09 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواصلة تجميد التعيينات الجديدة حتى الربع الأول من العام المقبل.

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