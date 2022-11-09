2022/11/09 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، حرص العراق على التعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.وقال عبد الغني في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/، إن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الغني يؤكد سعي الوزارة لتحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير “النفط الخام” المركز الخبري الوطني.

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