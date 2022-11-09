التعليم يُمدد التقديم الى قناة التعليم الحكومي “الخاص”الصباحي

2022/11/09 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن تمديد التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.وقالت الوزارة في بيان تلقتاه/ المركز الخبري الوطني /انه “تم تمديد السقف الزمني للتقديم الى قناة […]

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