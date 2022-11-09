التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة القبول المباشر

2022/11/09 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول المباشر للطلبة في كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية للسنة الدراسية 2022-2023.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد ليوم)، إن "القوائم المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول (158) طالبا ضمن القناتين العامة وذوي الشهداء".ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بـ"بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة".

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