السوداني معلّقاً على مقتل مواطن أمريكي في بغداد: جريمة جبانة… والإساءة للمقيمين الأجانب خطّ أحمر

2022/11/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد

شياع السوداني، أن التحقيقات مستمرة

لكشف ملابسات حادث مقتل المواطن

الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل في بغداد،

وفيما وصف الحادث بأنه “جريمة جبانة”،

أشار إلى إن الإساءة للم

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