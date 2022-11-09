فيسبوك يعلن تسريح 11 ألف موظف

2022/11/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجموعة "ميتا" المالكة لشركة

"فيسبوك"، مارك زوكربيرج، يوم الأربعاء،

عزمه تسريح أكثر من 11 ألف موظف، في ما

اعتبره "أصعب التغييرات في تاريخ"

الشركة.

وقال زوكربيرج في رسالة إلى موظفي

"ميتا": "أ

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