الاستخبارات العراقية تلقي القبض على موزّع الكفالات لمسلحي تنظيم داعش في ديالى

2022/11/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية

العراقية عن الإطاحة بما يسمى موزع

كفالات تنظيم داعش الارهابي وداعمهم

اللوجستي في ديالى.

وقالت الوكالة، في بيان، إنها “تواصل

عمليات

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