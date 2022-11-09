الاتحادية ترد على مزاعم وجود 10 آلاف شرطي فضائي

2022/11/09 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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ردت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، على مزاعم ودود 10 آلاف شرطي فضائي.

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