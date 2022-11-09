العالم أمام مأزق في أوكرانيا

2022/11/09 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا سبيل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا إلا بتراجع صريح لأحد الطرفين، الروسي أو الأميركي، بما يشكل إقراراً بالهزيمة له، أو بقرار من القيادة الأوكرانية بأنها ترضخ للمطالب الروسية

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