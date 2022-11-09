2022/11/09 | 16:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7iWrg6sS-rQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا انزعجت طهران من التقارب الاخير بين السوداني وواشنطن؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا انزعجت طهران من التقارب الاخير بين السوداني وواشنطن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).