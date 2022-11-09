العمل: قروض

2022/11/09 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل، الأربعاء، عن خطط بشأن العاطلين من خريجي الجامعات، فيما أوضحت بشأن قروض حاضنات الأعمال.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار ناهض، إن "الوزارة لديها مجموعة من الخطط الخاصة بتطوير قابليات العاطلين عن العمل وزجهم في دورات تدريبية تساعد في بناء قدراتهم بالاختصاصات المطلوبة في السوق، لاسيما خريجو الجامعات الذين لا يمتلكون خبرات".

وأضاف ناهض، أن "هناك شرطاً على جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص سواء أكانت أجنبية أم استثمارية أم قطاع محلي، يتضمن تشغيل نسبة 50% من العمالة المحلية ضمن مشاريعها".

وعن القروض الخاصة بالعاطلين، ذكر ناهض أن "الوزارة مستمرة في منح القروض الميسرة للعاطلين من أجل إنشاء مشاريع صغيرة وهي بدون فائدة وتستمر لخمس سنوات"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع، أن "هناك برنامجاً آخر وهو حاضنات الأعمال للأشخاص الذين لديهم أفكار إبداعية، حيث يصل القرض إلى 20 مليون دينار عراقي"، مؤكداً أن "الوزارة تسعى لتعزيز رأسمال الصندوق لغرض منح أكبر قدر من القروض الميسرة".

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