النزاهة: اختلاس قرابة مليار دينار في شركة نفط ميسان

2022/11/09 | 16:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم أقدم أيضا على مساومتها لقاء حصول ابنتها المريضة.

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