الحلبوسي يتسلم قائمة مطالب جديدة لإضافتها في موازنة 2023

2022/11/09 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن تسلّم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قائمة مطالب جديدة لإضافتها في موازنة 2023.

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