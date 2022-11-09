وزير النفط يوعز بتلبية احتياجات القطاع الزراعي من الوقود

2022/11/09 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الاربعاء، وزير الزراعة المهندس عباس العلياوي، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون بين الوزارتين دعما للاقتصاد الوطني.واوعز الوزير، بحسب بيان لوزارة النفط ” الى الجهات المعنية في الوزارة بضرورة تقديم كافة انواع الدعم للقطاع الزراعي ولاسيما في تجهيز الوقود للمشاريع الزراعية والاروائية لأنها تمثل قطاعا مهما في تحقيق الأمن الغذائي الوطني”.من جانبه عبر وزير الزراعة عن شكره وامتنانه للوزير وسرعة استجابته لمتطلبات دعم قطاع الزراعة في البلاد.

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