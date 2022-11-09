2022/11/09 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤكداً على دور رجل الأمن والمواطن في تعزيز الأمن والاستقرار..وزير الداخلية يعقد مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة وعدد من الضباط والمنتسبين ================= عقد وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، مؤتمراً موسعاً بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط والمنتسبين.السيد الوزير أكد أهمية استعادة ثقة المواطن برجل الأمن وان تكون اجهزة ومفاصل وزارة […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يوجه بتنفيذ أوامر القبض بحق أي شخص تمت إدانته وفق القانون أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بتنفيذ أوامر القبض بحق أي شخص تمت إدانته وفق القانون) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بتنفيذ أوامر القبض بحق أي شخص تمت إدانته وفق القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).