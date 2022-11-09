2022/11/09 | 16:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oKZWMVk9Ne0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي الحكومي يباشر عمله وملفات اخرى في نشرة 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي الحكومي يباشر عمله وملفات اخرى في نشرة 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).