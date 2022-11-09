أكل دجاجًا لـ40 يومًا متواصلًا.. شاهد ما الذي دفع رجلًا لتناولها وماذا كانت النتيجة؟

2022/11/09 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لُقب رجل يدعى ألكسندر تومينسكي من مدينة فيلادلفيا في ولاية بينسلفانيا الأمريكية بـ"رجل الدجاج" ويعود سبب اللقب لعدم تناوله أي شيء سوى الدجاج فقد أكل 40 دجاجة في 40 يومًا… وفي تقرير جيني موس مراسلة CNN المزيد عن الموضوع.

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