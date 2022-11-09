بالرغم من انتاجه النفطي اقل بـ8 مرات.. انتاج كردستان من الغاز يصل لمايعادل 40%  مما تنتجه وزارة نفط العراق

2022/11/09 | 17:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بالرغم من ان انتاج العراق من النفط الخام يفوق انتاج اقليم كردستان من النفط وبواقع 8 أضعاف ماينتجه كردستان، إلا أن نسبة استغلال اقليم كردستان للغاز المصاحب تفوق نسبة استغلال العراق متمثلا بوزارة النفط باستغلال الغاز المصاحب لانتاج النفط، حيث ان الاقليم ينتج ويستثمر غازا لوحده يعادل 40% مما ينتجه العراق بالرغم من كون حصة انتاج النفط لديه أقل من انتاج العراق للنفط بـ8 مرات.

وأعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، التي تعمل في إقليم كردستان، انها سجلت إيرادات بلغت 161 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بينما زاد إنتاج الغاز في الإقليم إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم.

وقالت الشركة في تقرير لها، إن إيرادات دانة غاز للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 161 مليون دولار، بزيادة 24 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، وبلغ إجمالي الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والمصاريف الأخرى ب 240 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن الشركة زادت انتاج الغاز في اقليم كوردستان بنسبة 11 ٪ بحيث تنتج حاليا 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل كورمور.

وقال الدكتور باتريك وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن الشركة لعبت دورًا نشطًا في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، وخاصة زيادة إنتاج الغاز في إقليم كردستان على الرغم من التحديات التي واجهتها.

وأضاف أنه رغم العديد من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية ، إلا أن الشركة تمكنت من زيادة إيراداتها وشركائها من خلال خفض التكاليف وزيادة مستويات الإنتاج، في هذا المجال، كما كان ارتفاع أسعار النفط والغاز مساهما رئيسيا في مزيد من النمو.

وينتج العراق عبر وزارة النفط 1300 مليون قدم مكعب قياسي، في مختلف الحقول، من انتاج 4 مليون برميل يوميًا، بالمقابل ينتج الاقليم 500 مقمق من انتاج نحو 450 الف برميل يوميًا.

ويتضح الفارق الكبير حيث ان الاقليم يستثمر جميع الغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط ليشكل مجمل انتاجه من الغاز اكثر من 38% مما ينتجه العراق من الغاز، بالرغم من ان العراق ينتج نفطا اكثر بـ8 مرات مما ينتجه اقليم كردستان.

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