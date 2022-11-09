2022/11/09 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: شكلت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء 11/09/2022، وفداً للحوار مع الحكومة العراقية...

ظهرت المقالة حكومة الإقليم تشكل وفداً وزارياً للتفاوض مع بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الإقليم تشكل وفداً وزارياً للتفاوض مع بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الإقليم تشكل وفداً وزارياً للتفاوض مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).