وزير الداخلية يصدر توجيهاً لمراكز الشرطة

2022/11/09 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، الأربعاء، أصناف الوزارة بضرورة العمل بالقانون وإعطاء كل ذي حق حقه.

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