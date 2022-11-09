التقرير الجوي بخصوص الامطار يومي الجمعة والسبت القادمين بالعراق

2022/11/09 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية التقرير الجوي

الصادر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة

العامة للانواء الجويه والرصد الزلزالي

عن حالة الامطار التي سوف تشهدها البلاد

في يومي الجمعه والسبت المصادفين 11-12 /11 /

2022

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