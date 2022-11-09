"إهانة غير مقبولة".. مصر تعلق على طلب الإفراج عن علاء عبد الفتاح

2022/11/09 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت مصر، الأربعاء، البيان الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الذي يطالب فيه بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، مؤكدة أنه مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا.

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