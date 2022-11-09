الداخلية: تنفيذ أوامر القبض بحق أي شخص تمت إدانته

2022/11/09 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذ أوامر القبض القضائية بحق أي شخص مهما كان.

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