معظمها مثيرة للجدل.. الكشف عن أبرز 9 قوانين يسعى البرلمان لتشريعها - عاجل

2022/11/09 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استعرض النائب عن الإطار التنسيقي وعد قدو، اليوم الاربعاء، أبرز 9 قوانين يستعى البرلمان لتشريعها، فيما يتضح أن معظم القوانين التسعة هذه مؤجلة من دورات سابقة وطالما ما أثارت الجدل.

وقال قدو لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك عدة قوانين تنتظر التشريع في البرلمان، اهمها الموازنة والجريمة الإلكترونية اضافة الى قانون حماية الطفل".

وأضاف أن "من القوانين الأخرى هو قانون المخدرات وقانون البنى التحتية إضافة إلى قانوني الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، فضلًا عن "قانون سلم رواتب الذي ينتظر التصويت في هذه الدورة بالاضافة إلى قوانين نسعى لتشريعها ومنها النفط والغاز".

وتمثل قوانين الجريمة الالكترونية وحماية الطفل وسلم الرواتب والنفط والغاز، قوانين جدلية ومؤجلة من دورات سابقة بفعل عدم التوصل لاتفاق بشأنها وسط خلافات بين القوى السياسية فضلا عن القوى والأوساط الشعبية الرافضة لعدد من هذه القوانين وفقراتها.

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