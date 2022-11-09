"اغتيالات وخطف".. أسرار "علاقات" رجال الأمن بعصابات ديالى

2022/11/09 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اتّهم عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، صلاح زيني التميمي، اليوم الاربعاء، بعض القيادات الأمنية في المحافظة، بالتواطؤ مع عصابات الجريمة المنظمة، في خطف واغتيال المواطنين في ديالى.

وقال التميمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اختيار بعض القيادات الأمنية في محافظة ديالى، تم على أساس خاطئ، وهذا هو السبب الرئيسي في ضعف الامن والفوضى الحاصلة في المحافظة".

وأضاف أن "هناك علاقات تربط بعض قيادات شرطة ديالى مع العصابات الاجرامية، ما ساهم في ارتفاع معدلات حالات الخطف والاغتيال بالمحافظة".

وطالب عضو البرلمان، بـ"ضرورة تغير القيادات الحالية في شرطة ديالى والاسراع في تشكيل لجان تحقيقية من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية فيما يخص الاحداث الاخيرة في اشارة منه الى مسلسل الاغتيالات والخطف التي حصلت في بعض مناطق ديالى ".

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